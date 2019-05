Gebäude beschädigt

Nr. 1064

In der vergangenen Nacht wurde ein Gebäude in Friedrichshain mit Farbe beschädigt. Gegen 23.45 Uhr stellte ein Objektschützer die Beschädigung an der Fassade des Baugebäudes in der Rigaer Straße fest. Unbekannte hatten vermutlich sogenannte Farbbeutel auf das Haus geworfen und somit die Fassade mit schwarzer und silberner Farbe beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.