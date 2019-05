Geschwindigkeiten kontrolliert

Neukölln/ Mitte

Nr. 1063

In der vergangenen Nacht führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Autobahnpolizei an zwei Orten auf der Stadtautobahn stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Messstellen befanden sich auf der BAB 113 in Richtung Süd Höhe Anschlussstelle Stubenrauchstraße in einem Baustellenbereich mit angeordneten 60 km/h und auf der BAB 100 vor der Anschlussstelle Beusselstraße, wo die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt war. Von 537 überprüften Fahrzeugen an beiden Messstellen waren 22 so schnell, dass ein Fahrverbot angeordnet wird. Insgesamt wurden 120 Verstöße festgestellt, von denen sich 50 im Bereich eines Bußgeldverfahrens befinden. Spitzenreiter war auf der BAB 113 ein Audifahrer, der bei erlaubten 60 km/h mit 118 km/h unterwegs war. Auf der BAB 100 erreichte ein BMW-Fahrer den unrühmlichen Spitzenwert von 208 km/h. Die eiligen Autofahrer erwarten hohe Bußgelder, Punkte und Fahrverbote bis zu 3 Monaten.