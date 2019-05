Passantin beleidigt und Hintern gezeigt

Nr. 1052

Gestern Nachmittag rief eine Frau die Polizei zum Hardenbergplatz nach Charlottenburg. Die 75-Jährige zeigte an, dass sie gegen 15.45 Uhr an drei Männern vorbeiging und unvermittelt von diesen beleidigt wurde. Alle drei haben dann die Hosen runter gelassen und ihr den nackten Hintern gezeigt. Das Trio, das sich häufiger dort am Platz aufhalten soll, wurde von den alarmierten Polizisten überprüft. Die Personalien der Männer, 30, 47 und 52 Jahre alt, wurden festgestellt und alle drei erhielten einen Platzverweis.