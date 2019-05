Kinder bei Unfällen verletzt

Marzahn-Hellersdorf/Reinickendorf

Gestern wurden am Nachmittag und am Abend zwei Kinder in Hellersdorf und im Märkischen Viertel bei Verkehrsunfällen schwer verletzt. Sie wurden zu stationären Behandlungen in Kliniken gebracht.

Nr. 1050

Gegen 14 Uhr befuhr nach den bisherigen Ermittlungen der acht Jahre alte Junge mit seinem Fahrrad die Suhler Straße, als er aus bislang nicht bekannter Ursache stürzte und sich dabei Kopfverletzungen zuzog. Nach Angaben von Zeugen war zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Fahrzeug auf der Straße unterwegs.

Nr. 1051

Vermutlich ohne auf den Fließverkehr zu achten, überquerte eine Zwölfjährige auf ihrem Tretroller gegen 21.10 Uhr die Fahrbahn der Finsterwalder Straße und wurde von einen Renault erfasst, mit dem eine 56-Jährige aus Richtung Wilhelmsruher Damm kommend unterwegs war. Das Mädchen erlitt bei dem Zusammenstoß ein Polytrauma.