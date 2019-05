Zu schnell und alkoholisiert unterwegs

Nr. 1049

Heute früh stellten Abschnittsbeamte einen alkoholisierten Fahrer in Wedding. Gegen 3.35 Uhr bemerkte die Besatzung eines Einsatzwagens des Abschnitts 35 einen Opel Astra, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Schulstraße in Richtung Nauener Platz unterwegs war. An der Kreuzung Schulstraße Ecke Reinickendorfer Straße missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und entfernte sich in Richtung Exerzierstraße. An der Kreuzung Exerzierstraße/Badstraße/Schwedenstraße ignorierte er erneut ein für ihn geltendes Rotlicht. In Höhe Prinzenallee Ecke Bellermannstraße reduzierte er deutlich auf Schrittgeschwindigkeit, so dass die Polizisten ihn dort anhalten und stellen konnten. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige lediglich mit der Kopie eines Führerscheins ausgestattet war. Eine freiwillig zugelassene Atemalkoholkontrolle des Mannes ergab einen Wert von etwas über 1,5 Promille. Der 24-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach einer dort durchgeführten Blutentnahme konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Da ihn neben Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheitsfahrt auch eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erwartet, wurde der Wagen beschlagnahmt.