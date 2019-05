Einbrecher festgenommen

Nr. 1048

Nach einem Einbruch heute früh in eine Apotheke in Schöneberg nahmen Polizisten einen 29-Jährigen fest. Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein aufmerksamer Anwohner gegen 4.10 Uhr in der Martin-Luther-Straße, wie ein ihm Unbekannter die Schaufensterscheibe einschlug, in das Geschäft kletterte und alarmierte daraufhin die Polizei. Die eintreffenden Beamten nahmen den 29-Jährigen in der Apotheke fest und überstellten ihn für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 in ein Gewahrsam.