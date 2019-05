Einbrecher festgenommen

Nr. 1044

Heute früh nahmen Polizisten des Abschnitts 24 in Wilmersdorf einen Einbrecher fest. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte ein Zeuge gegen 7 Uhr beobachten, wie zwei Männer sich gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt in der Wilmersdorfer Straße verschafften und alarmierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten sei einer der Einbrecher mit einer Alkoholflasche geflüchtet, während der Zweite im Geschäft verblieb. Der 56-Jährige konnte im Kassenbereich von den Polizisten vorläufig festgenommen werden. Der mutmaßliche Einbrecher wurde für das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2 in ein Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.