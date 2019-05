Getränkemarkt mit Machete überfallen

Nr. 1040

Gestern Mittag wurde ein Getränkemarkt in Wittenau von zwei Männern überfallen. Aussagen der Überfallenen zufolge betraten zwei maskierte Täter gegen 12.50 Uhr das Geschäft in der Oranienburger Straße und forderten die 26-jährige Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Machete zur Herausgabe der Einnahmen auf. Dieser Aufforderung kam die Angestellte nach. Nachdem die beiden Männer ihre Beute verstaut hatten, fesselten sie die Mitarbeiterin und einen zufällig anwesenden 75-jährigen Kunden und brachten sie in den Toilettenraum. Der Mitarbeiterin gelang es, sich und den Kunden zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Die beiden Männer konnten jedoch unerkannt mit der Beute flüchten. Es wurde niemand verletzt.

Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.