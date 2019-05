Büromitarbeiter bei Überfall leicht verletzt

Nr. 1038

Ein Unbekannter verletzte heute Vormittag bei einem Überfall auf ein Büro in Tegel zwei Mitarbeiter leicht. Gegen 10 Uhr betrat der Maskierte das Bürogebäude in der Wittestraße, bedrohte die beiden Anwesenden mit einer Pistole und zwang den 28-Jährigen, sich auf den Boden zu legen. Den 33-Jährigen forderte er zur Herausgabe von Geld auf. Nach einem kurzen Handgemenge kam er der Aufforderung nach und der Räuber flüchtete mit seiner Beute in Richtung Holzhauser Straße. Im Zuge der kurzen Auseinandersetzung erlitt der 33-Jährige Mitarbeiter eine leichte Verletzung am Kopf und sein Kollege einen Schock. Beide wurden am Ort durch alarmierte Rettungskräfte behandelt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 führt die weiteren Ermittlungen.