Gestohlene Räder im Kofferraum und auf der Rückbank - Festnahmen

Nr. 1037

Polizisten nahmen heute früh drei Männer in Halensee fest. Kurz vor 2 Uhr fielen Fahndern zwei Männer in der Katharinenstraße auf, die über eine Hofeinfahrt den Hof eines Mehrfamilienhaues betraten. Einige Minuten später kam einer der Männer wieder vom Hof auf die Straße, öffnete dort einen geparkten Renault und hantierte in diesem. Kurz darauf verschloss er den Wagen und betrat wieder den Hof. Weitere Zeit später erschien der Letztgenannte erneut auf der Katharinenstraße, ging zum Renault, startete den Motor und fuhr an die Hofeinfahrt. Dort erschienen der schon gesehene Zweite und ein dritter Mann. Alle Drei beluden nun zügig den Kombi mit schweren Gegenständen. Dazu verstauten sie diese im Kofferraum und auf der Rückbank. Als sie fertig waren, stiegen die Männer in das Auto ein. Gemeinsam fuhren sie dann von der Hofeinfahrt auf die Katharinenstraße, wo die Beamten das Auto anhielten und die drei Männer im Alter von 22, 34 und 47 Jahren überprüften. Im Fahrzeug des Trios fanden die Polizeibeamten vier Räder eines Porsche Oldtimers. Diese hatten die dreisten Drei offenbar kurz vorher in einer Tiefgarage abmontiert, zu der sie über den Hof des Mehrfamilienhauses gelangten. Im Renault lagen zudem verschiedene Armaturen des Porsche, an dem frische Aufbruchspuren festgestellt werden konnten. Die Polizisten nahmen die drei Männer fest und brachten sie in eine Gefangenensammelstelle, wo sie dem zuständigen Kommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 überstellt wurden. Während der 22-Jährige und der 34-Jährige nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, soll der 47-Jährige morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.