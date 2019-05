Geldautomat aufgesprengt – erheblicher Sachschaden

Nr. 1032

Ein junger Mann alarmierte in der vergangenen Nacht die Polizei zum U-Bahnhof Mierendorffplatz nach Charlottenburg. Der Zeuge hörte gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall aus Richtung des Bahnhofs und sah anschließend Rauch aus diesem aufsteigen. Die alarmierten Einsatzkräfte stießen auf der Zwischenebene des U-Bahnhofs auf einen aufgesprengten Geldausgabeautomaten. Der Geldautomat wurde zerstört, verletzt wurde niemand. An das Geld sind die geflüchteten Täter nicht gelangt. Die Ermittlungen, die das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen hat, dauern an.