Nr. 1029

Bei einem Feuer an einer Hausfassade eines Discounters gestern Abend in Steglitz wurde glücklicherweise niemand verletzt. Gegen 21 Uhr bemerkten Anwohner brennende Abfallcontainer im Außenbereich des Supermarktes in der Liebenowzeile und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.