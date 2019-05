Brennender Pkw

Nr. 1028

Bei einem Autobrand in der vergangenen Nacht in Schöneberg wurde niemand verletzt. Gegen 0.30 Uhr wurden Passanten auf ein Feuer an einem in der Crellestraße abgestellten Mercedes aufmerksam und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Polizeibeamte löschten noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand. Der Wagen wurde im hinteren Bereich erheblich beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.