Raubüberfall auf eine Bankfiliale

Nr. 1018

Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich gegen 8.30 Uhr ein Unbekannter im Vorraum des Bankhaues an der Königstraße auf. Als ein 44- jähriger Angestellter die Räume betrat, drang der Täter unter einem Vorwand mit diesem zusammen in die Filiale ein und ermöglichte einem zweiten Unbekannten den Zutritt. Beide bedrohten nun den Angestellten mit Schusswaffen und forderten Geld. Durch technische Umstände konnten die Täter jedoch nicht an Geld gelangen. Zudem erhielt ein Sicherheitsdienst mittelweile Kenntnis von dem Überfall und alarmierte die Polizei. Daraufhin flüchteten die Räuber mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Auf ihrer Flucht nahmen sie noch einige persönliche Gegenstände des unverletzt gebliebenen 44-Jährigen mit. Ein zuständiges Kommissariat des Landeskriminalamts führt die Ermittlungen.