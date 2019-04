Zusammenstoß beim Abbiegen

Nr. 1017

Eine VW-Fahrerin erlitt heute Vormittag bei einem Verkehrsunfall in Wittenau Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen bog eine 38-Jährige gegen 10.30 Uhr mit ihrem Mercedes von der Eichbornstraße nach links in die Miraustraße ab. Es kam zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 34-jährigen VW-Fahrerin. Bei dem Unfall brach sich die Jüngere einen Arm und klagte über Schmerzen an der Halswirbelsäule. Die Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernahm die Unfallbearbeitung.