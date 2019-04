Nr. 1012

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht ein Motorrad im Märkischen Viertel in Brand. Gegen 2.50 Uhr bemerkte ein Anwohner der Finsterwalder Straße einen Feuerschein an einem dort schon seit längerer Zeit abgestellten Motorrad und alarmierte die Feuerwehr. Durch den Brand wurde die Honda erheblich beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.