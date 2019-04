Mit Auto vor der Polizei geflüchtet

Nr. 1004

Gegen 22.20 Uhr fiel einer Besatzung eines Funkwagens an der Kreuzung Frobenstraße/Kurfürstenstraße ein Seat auf, der mit quietschenden Reifen aus der Frobenstraße nach rechts in die Kurfürstenstraße abbog. Die Polizisten entschlossen sich den Wagen anzuhalten und den Fahrer zu überprüfen. Auf die Anhaltesignale reagierte dieser jedoch nicht, sondern beschleunigte sein Fahrzeug. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er bis zum Columbiadamm. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und gefährdete damit auch andere Verkehrsteilnehmer. An der Kreuzung Crellestraße/Kolonnenstraße/Kaiser-Wilhelm-Platz verursachte er zwei Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Auf Höhe der Columbiahalle gelang es den Beamten den 35-jährigen Fahrer festzunehmen, als dieser den Seat dort stoppte und versuchte zu Fuß zu flüchten. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Seat zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der 35-Jährige außerdem nicht. Die Polizeibeamten brachten den Tatverdächtigen in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde er nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 überstellt. Seine 22-jährige Beifahrerin wurde nach Feststellung ihrer Personalien am Ort entlassen.