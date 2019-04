Frau nach Wohnungsbrand verstorben

Nr. 1002

Eine Frau verstarb in der vergangenen Nacht bei einem Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg. Gegen 22.50 Uhr bemerkte der 63-jährige Mieter einer Erdgeschosswohnung in der Rudolf-Schwarz-Straße starke Rauchentwicklung im Zimmer seiner Ehefrau und verständigte über einen Nachbarn die Feuerwehr. Als die Brandbekämpfer eintrafen, war das Feuer schon erloschen und die 59-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Ihr Ehemann erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.