Festnahme am Tatort

Nr. 0985

Heute früh alarmierte ein Zeuge die Polizei zu einem Geschäft in Mitte. Der 42-jährige Anwohner hörte gegen 5.30 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung eines Spätkaufs in der Oranienburger Straße und rief die Polizei. Polizisten des Abschnitts 31 stellten ein aufgebrochenes Fenster fest, trafen in dem Laden auf einen 33 Jahre alten Mann und nahmen ihn fest. Der Festgenommene wurde dem Einbruchskommissariat der Direktion 3 übergeben, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.