Fensterscheiben durch Explosion beschädigt

Nr. 0983

Durch eine vorsätzlich herbeigeführte Explosion eines noch unbekannten Sprengkörpers wurden in der vergangenen Nacht in Wedding mehrere Fensterscheiben zerstört. Kurz vor Mitternacht hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Lüderitzstraße ein klirrendes Geräusch und spürte eine Druckwelle. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr stellten vom Hofbereich aus mehrere zersplitterte Scheiben im Kellergeschoss, im Hochparterre sowie in der ersten Etage fest. Die Ermittlungen zu dem explodierten Gegenstand und dem oder den Tatverdächtigen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.