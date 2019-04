Aufmerksame Nachbarin greift ein

Nr. 0977

Gestern Abend wurde eine Frau in einem Hausflur in Kreuzberg überfallen. Nach Angaben der 59-Jährigen betrat sie gegen 18.50 Uhr das Wohnhaus in der Cuvrystraße, als ihr unvermittelt ein unbekannter Mann folgte und ihr eine Kette vom Hals riss. Eine durch die Hilfeschreie der Überfallenen aufmerksam gewordene 49-jährige Nachbarin verfolgte den Mann, holte ihn in der Schlesischen Straße ein und hielt ihn mit Unterstützung weiterer Passanten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei der Direktion 5. In einer seiner Hosentaschen hatte der Festgenommene die geraubte Kette. Sie wurde ihrer Besitzerin zurückgegeben.