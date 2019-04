Zusammenstoß mit Motorradfahrer

Nr. 0974

Gestern Abend wurde im Ortsteil Falkenhagener Feld ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 20.30 Uhr ein 62-jähriger Audi-Fahrer die Frankenwaldstraße und wollte nach links in die Falkenseer Chaussee abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den 24 Jahre alten Suzuki-Fahrer, der mit seinem Motorrad auf der Falkenseer Chaussee stadtauswärts fuhr, und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß und Sturz erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 hat am Unfallort die weitere Bearbeitung übernommen.