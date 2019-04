Autos in Flammen

Nr. 0973

In der vergangenen Nacht brannten in Prenzlauer Berg mehrere Autos. Gegen 3.30 Uhr bemerkte ein Zeuge Feuer an einem Kleintransporter, der im Gleimtunnel abgestellt war. Er alarmierte daraufhin Feuerwehr und Polizei. Das Feuer griff auf zwei weitere in der Nähe geparkte Fahrzeuge über, so dass alle drei nahezu komplett zerstört wurden. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zudem zwei weitere Autos leicht beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.