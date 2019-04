Beschädigter Einsatzwagen nach Unfall

Nr. 0972

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich gestern Nachmittag in Neukölln. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein Einsatzwagen des Polizeiabschnitts 55 gegen 17.45 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn durch die Hermannstraße in Richtung Flughafenstraße. Als der Wagen nach rechts in die Flughafenstraße einbiegen wollte, soll eine 22-jährige Fußgängerin die Boddinstraße in Laufrichtung Rollbergstraße überquert haben. Um mit der Frau nicht zusammenzustoßen, musste der Polizeiwagen ausweichen, stieß dabei gegen einen am Straßenrand geparkten Audi und kam an einer angrenzenden Hauswand zum Stehen. Durch den Aufprall auf den abgestellten Wagen wurden zwei davor geparkte Fahrzeuge, ein Hyundai und ein Mercedes, ebenfalls beschädigt. Die beiden Insassen des Polizeiwagens blieben unverletzt, standen jedoch unter dem Eindruck des Unfalls und mussten ihren Dienst beenden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.