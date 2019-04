Nr. 0970

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht, zwischen 3 und 4 Uhr, insgesamt zehn Scheiben eines Restaurants in Prenzlauer Berg beschädigt. Eine Verantwortliche des Lokals in der Göhrener Straße hatte gegen 9.30 Uhr die Polizei verständigt und die Sachbeschädigungen angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.