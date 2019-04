Auf Hund geschossen

Nr.0962

Gestern Nachmittag kam es in Steglitz zu einer Schussabgabe eines Polizeibeamten gegen einen sogenannten Listenhund. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Polizisten gegen 15.30 Uhr zu einem Spielplatz in der Jeverstraße alarmiert, da sich dort Jugendliche mit dem Kampfhund ohne Leine und ohne Maulkorb aufhalten sollten. Als die Polizisten auf dem Spielplatz eintrafen, trafen sie drei junge Männer an und nahmen starken Cannabisgeruch wahr. Beim Anblick der Polizisten ergriffen zwei sofort die Flucht. Plötzlich kam ein American Bulldog aus dem Gebüsch gesprungen und rannte aggressiv auf die Polizisten zu. Um einen bevorstehenden Angriff zu verhindern, schoss einer der Beamten in Richtung des Hundes, verfehlte ihn jedoch. Der Hund, der keinen Maulkorb trug, drehte daraufhin ab und konnte von dem 17-jährigen Hundehalter an die Leine genommen werden.

Weitere Menschen befanden sich zum Zeitpunkt der Schussabgabe nicht auf dem Spielplatz. Es wurde durch den Schuss niemand verletzt oder gefährdet. Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Hundegesetz wurden eingeleitet.