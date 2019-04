Brennender Pkw

Nr. 0958

Nach einem Fahrzeugbrand heute früh in Oberschöneweide hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen 3.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant auf einem Parkplatz eines Gewerbehofes in der Wilhelminenhofstraße Flammen an dem Mercedes und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, welches jedoch die Kombilimousine im Heckbereich bereits stark beschädigt hatte. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.