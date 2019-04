Räuber drohte mit Schusswaffe

Nr. 0956

Ziel eines Überfalls war in der vergangenen Nacht eine Tankstelle in Charlottenburg-Nord. Nach den bisherigen Ermittlungen betrat gegen 2.50 Uhr ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle im Letterhausweg. Dort bedrohte er die beiden Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Kasseninhaltes. Der Räuber flüchtete mit der erlangten Beute zu Fuß in Richtung Heilmannring. Die Angestellten, eine 38-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, kamen mit dem Schrecken davon.