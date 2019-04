Wettbüro überfallen

Nr. 0955

Zwei Maskierte überfielen in der vergangenen Nacht ein Wettbüro in Moabit. Ein Angestellter alarmierte nach dem Überfall die Polizei in die Turmstraße. Den Beamten gegenüber gab der 25-Jährige an, dass kurz nach 23 Uhr die beiden Räuber das Geschäft betreten und einer der beiden sich sofort hinter den Tresen begeben hätte. Ein Kunde musste sich auf den Boden legen. Einer der Kriminellen schrie den Angestellten an und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Anschließend flüchteten die Täter mit der erlangten Beute in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3.