Nr. 0953

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht eine Eingangstür in Schöneberg. Gegen 1.40 Uhr bemerkte eine Streife des Zentralen Objektschutzes die beschädigte Scheibe in der Potsdamer Straße. Bei der näheren Absuche der Umgebung wurden drei Kleinpflastersteine entdeckt.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.