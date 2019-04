Sachbeschädigungen an Pkw

Spandau/Lichtenberg

Nr. 0952

Gestern und heute früh wurden in Spandau und Friedrichsfelde zahlreiche Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen festgestellt.

Zeugen beobachteten unabhängig voneinander, wie drei Personen gestern früh gegen 3.25 Uhr in Spandau die Neue Bergstraße in Richtung Schönwalder Straße entlang liefen und sich an mehreren geparkten Autos zu schaffen machten. Das Trio trat und schlug in der näheren Umgebung Außenspiegel ab, brach Scheibenwischer bzw. Heckschweibenwischer ab und schob einen Anhänger mit der Deichsel voran in einen geparkten Kleintransporter. Alarmierte Polizisten trafen in der Schönwalder Straße auf die Tatverdächtigen. Gegen die drei im Alter von 17, 18 und 21 Jahren wurden insgesamt 11 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung an Kfz gefertigt.

Heute früh gegen 3.25 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei in die Einbecker Straße nach Friedrichsfelde. Der Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann an mehreren Fahrzeugen die Heck- und Frontscheibenwischer abknickte. Alarmierte Polizisten nahmen in der Paul-Gesche-Straße einen 28-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. In der näheren Umgebung wurden insgesamt an 58 geparkten Fahrzeugen Sachbeschädigungen festgestellt.