Nr. 0950

Heute früh brannten in Neu-Hohenschönhausen mehrere Wahlplakate. Gegen 5.15 Uhr stellen Polizeibeamte am Prerower Platz fest, dass Wahlplakate an fünf aneinander folgenden Straßenlaternen von unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden sind. Das Feuer griff auf die Straßenlaternen und teilweise an das angrenzende Buschwerk über, konnte aber von den Polizisten und herbei alarmierten Feuerwehrleuten gelöscht werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.