Kind fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0947

Gestern Vormittag soll ein dreijähriger Junge in Friedenau fremdenfeindlich beleidigt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich das Kind gegen 10.30 Uhr mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Bundesallee befunden und ein Schokoladen-Ei gegessen haben. Zwei ältere Frauen die an dem Jungen vorbeiliefen, sollen das Kind angewidert angesehen und sich ihm gegenüber fremdenfeindlich geäußert haben. Die 37-jährige Mutter rief die Polizei. Die weiteren Ermittlungen zu den unbekannten Frauen dauern an.