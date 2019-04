Wahlplakate beschmiert

Nr. 0945

Unbekannte haben circa 120 Wahlplakate einer Partei in Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Mitte mit grauer Farbe beschmiert. Einsatzkräfte der 15. Einsatzhundertschaft sahen heute gegen 10.15 Uhr die an Laternenmasten befestigten und beschmierten Plakate. Der Bereich der Beschädigungen erstreckte sich über die Mollstraße Ecke Prenzlauer Allee in Richtung Platz der Vereinten Nationen und von dort aus zur Lichtenberger Straße bis Holzmarktstraße. Darüber hinaus beschädigten Unbekannte auf dem Grünstreifen der Straßenbahn in Höhe der Mollstraße ein großes Standwahlplakat mit roter Farbe. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen.