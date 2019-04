Geschwindigkeitskontrollen – 431 Fahrzeuge zu schnell

Nr. 0944

4369 Fahrzeuge waren heute in Pankow auf der Autobahn 114 zwischen 8.10 Uhr und 13.45 Uhr in Richtung stadteinwärts unterwegs. Polizisten des Verkehrsdienstes führten dort eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Insgesamt waren 431 zu schnell unterwegs. Ein Autofahrer stach besonders hervor. Er fuhr auf der Strecke wo 80 km/h erlaubt sind, mit vorwerfbaren 142 km/h. Nun muss er mit einem Bußgeld von mindestens 480 Euro, 2 Punkten im Fahreignungsregister sowie einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Die Bußgeldstelle wird sich mit den Schnellfahrenden in Verbindung setzen.