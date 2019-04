Mit abgebrochener Glasflasche angegriffen

Nr.0934

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Steglitz mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 27-Jähriger mit einem ihm bekannten 22-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Schloßstraße vor dem Rathaus Steglitz in einen Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll der Jüngere eine Glasflasche zerschlagen und damit den Älteren am Hals verletzt haben. Anschließend flüchtete der Angreifer zunächst, wurde dann jedoch später in seiner Wohnung in der Waldsassener Straße angetroffen und festgenommen. Anschließend wurde er der Kriminalpolizei der Direktion 4 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der 27-Jährige erlitt eine Schnittverletzung am Hals, wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und anschließend wieder entlassen.