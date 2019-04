Sprayer festgenommen

Nr.0932

In Gesundbrunnen nahmen Polizisten in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Sprayer fest. Gegen 3.45 Uhr bemerkten die Polizeikräfte in der Wiesenstraße zwei Gestalten, die vor der Sporthalle einer Schule knieten und beim Erblicken der Polizei schlagartig versuchten die Flucht zu ergreifen. Beide, 20 und 21 Jahre alt, konnten noch vor Ort angehalten und überprüft werden. Neben diversen Farbspraydosen, deren Farben zu einem frischen Graffiti an der Wand der Sporthalle passten, fanden die Beamten auch noch weitere Beweise. Beide jungen Männer wurden in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen.