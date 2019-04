Bürgerbüro beschädigt

Nr. 0925

In Prenzlauer Berg wurden in der vergangenen Nacht die Fensterscheiben des Bürgerbüros eines Mitgliedes des Berliner Abgeordnetenhauses von Unbekannten beschädigt. Heute Morgen gegen 7 Uhr stellte der Abgeordnete die gesplitterten Scheiben seines Büros in der Bernhard-Lichtenberg-Straße fest und alarmierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.