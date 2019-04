Vorfahrt offensichtlich missachtet und geflüchtet

Nr. 0923

In der vergangenen Nacht ereignete sich ein Verkehrsunfall in Staaken, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 19-jährige Peugeot-Fahrerin gegen 22 Uhr auf dem Oberdorfer Steig in Richtung Torweg. Eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer fuhr auf dem Torweg in Richtung Neunkircher Steig, missachtete offensichtlich die Vorfahrt und stieß mit dem Pkw der 19-Jährigen zusammen. Anschließend flüchtete der oder die Unfallverursacher/ Unfallverursacherin in unbekannte Richtung. Die junge Frau, die kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben soll, erlitt schwere Verletzungen, die stationär in einer Klinik behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.