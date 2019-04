Autos brannten

Nr. 0920

In der vergangenen Nacht brannten mehrere Autos in Marzahn. Gegen 23.30 Uhr bemerkte ein Anwohner das Feuer an einem Chevrolet in der Etkar-André-Straße und alarmierte sofort die Feuerwehr. Das Feuer konnte gelöscht werden, beschädigte das Auto jedoch bis in den Innenraum. Noch während der Löscharbeiten bemerkten die Rettungskräfte aufsteigende Flammen an einem Transporter in der John-Heartfield-Straße. Auch dieser Brand wurde gelöscht. Während der Absuche nach dem unbekannten Täter bemerkten ebenfalls alarmierte Polizeibeamte in der Carola-Neher-Straße gegen 23.45 Uhr ein weiteres in Flammen stehendes Auto. Der BMW wurde beschädigt, ein dahinter geparkter VW wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung.