Nr. 0894

Eine Streife des zuständigen Polizeiabschnitts stellte heute Morgen gegen 9 Uhr Sachbeschädigungen an zwei Häusern in Mitte fest. Unbekannte hatten politische Parolen an die Fensterfronten der beiden Häuser am Engeldamm mit schwarzer Farbe geschrieben. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen übernommen.