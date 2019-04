Schwer Verletzter nach Streit im Hausflur

Nr. 0893

Im Ortsteil Falkenhagener Feld wurde in der vergangenen Nacht ein Mann bei einem Streit schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen kam es in einem Mehrfamilienhaus am Freudenberger Weg gegen 2.40 Uhr im Hausflur, vermutlich wegen eines Hundes, zu einer verbalen und wenig später auch körperlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei jungen Männer, in Folge dessen der 19-Jährige den 22-Jährigen mit einen Messerstich in den Oberschenkel verletzt haben soll. Der 22-Jährige wurde mit der zunächst lebensbedrohlichen Stichverletzung in eine Klinik gebracht und sofort operiert. Sein Zustand sei inzwischen stabil. Der 19-Jährige wurde festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 2 übergeben. Die Ermittlungen dauern an.