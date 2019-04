Nr. 0892

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Auseinandersetzung vor einem Club in Friedrichshain, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen gerieten gegen 23.15 Uhr abgewiesene Gäste des Clubs am Warschauer Platz mit dem Einlasspersonal in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Streit eskaliert sein und ein 47 Jahre alter Türsteher soll den 24-jährigen Abgewiesenen geschlagen haben. Der junge Mann erlitt eine stark blutende Wunde am Kopf und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige wurde festgenommen und nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits und der Körperverletzung dauern an und wurden vom Fachkommissariat der Direktion 5 übernommen.