Getränkemarkt überfallen

Nr. 0889

In Marzahn überfiel ein Unbekannter gestern Abend einen Getränkemarkt. Nach Angaben des 68-jährigen Angestellten betrat der maskierte Mann kurz vor Ladenschluss gegen 20 Uhr das Geschäft in der Allee der Kosmonauten und ging zum Kassenbereich. Dort bedrohte der Maskierte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Geld, griff in die Kassenladen und flüchtete anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Der 68-Jährige blieb unverletzt. Das örtliche Raubkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.