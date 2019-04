Fußgängerin rennt über Fahrbahn und wird angefahren

Nr. 0879

Schwere Verletzungen erlitt heute Morgen eine 30-jährige Fußgängerin in Köpenick. Gemäß Zeugenaussagen soll die Frau gegen 8.05 Uhr bei Rot über die Fahrbahn der Müggelheimer Straße gerannt sein. Eine 44-Jährige, die mit ihrem VW Multi Van in Richtung Müggelheimer Damm unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Müggelheimer Straße musste bis 10.30 Uhr gesperrt bleiben.