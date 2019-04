LKW fuhr rückwärts und stieß gegen eine Radfahrerin

Nr. 0868

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Neukölln wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Gegen 18.30 Uhr war ein 28-Jähriger mit einem LKW auf der Kirchhofstraße in Richtung Schierker Straße unterwegs. Dabei überholte er eine 64-jährige Frau, die auf einem Fahrrad ebenfalls auf der Kirchhofstraße fuhr. Einige Meter entfernt hielt der Lastkraftwagen an und ließ seinen Beifahrer aussteigen. Die 64-jährige hielt hinter dem Laster an, da sie an diesem wegen des Gegenverkehrs nicht links vorbeifahren konnte. Nun soll der LKW-Fahrer den Rückwärtsgang eingelegt und zurückgesetzt haben. Dabei soll er mit dem Heck gegen das Fahrrad der Radfahrerin gestoßen sein, die dadurch stürzte und sich schwer am Kopf und einer Hand verletzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik.