Fenster beschmiert

Nr. 0860

Ein Unbekannter hat gestern Abend insgesamt vier Fensterscheiben der Bundesgeschäftsstelle einer Partei in Tiergarten beschmiert. Zeugen alarmierten gegen 21.45 Uhr die Polizei in die Klingelhöferstraße, nachdem sie den Unbekannten beim Beschmieren der vier Fensterscheiben mit einem großen Schriftzug in weißer und roter Farbe beobachteten. Anschließend flüchtete der „Schmierfink“ in Richtung Drakestraße. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.