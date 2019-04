Mieter bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Nr. 0858

Derzeit unklar ist die Ursache eines Wohnungsbrandes gestern Abend in Prenzlauer Berg, bei dem der Wohnungsmieter eine lebensgefährliche Rauchgasvergiftung erlitt. Mieter des Mehrfamilienhauses in der Aalesunder Straße alarmierten gegen 19.15 Uhr die Berliner Feuerwehr, nachdem sie starken Brandgeruch im Treppenhaus wahrnahmen. Einsatzkräfte drangen in die im zweiten Obergeschoss gelegene Brandwohnung ein. Der 59-jährige Mieter lag zu diesem Zeitpunkt bereits ohnmächtig in seinem Schlafzimmer. Ausgebrochen ist das Feuer nach bisherigem Erkenntnisstand in der Küche. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.