Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0847

Bei einem Unfall heute Nachmittag in Schmargendorf ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der 50-Jährige kurz vor 16 Uhr mit seinem Mountainbike in der Friedrichshaller Straße in Richtung Kolberger Platz unterwegs, als kurz hinter der Cunostraße plötzlich eine 62 Jahre alte Autofahrerin die Tür ihres Fords geöffnet haben soll, er gegen diese fuhr und dann stürzte. Rettungskräfte versorgten den Radfahrer zunächst am Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.