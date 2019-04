Nach Verkehrsunfall suchen die Ermittler Zeugen

Nr. 0845

Nach dem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag auf dem Tempelhofer Feld ereignete, suchen die Ermittler des Verkehrsdienstes nun Zeugen.

Die Fragen der Polizei:



Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben machen, wie er sich ereignete?

Wer hat den jugendlichen Radfahrer und dessen Begleiter gesehen und kann Angaben zu deren Identitäten machen?

Zeugen sowie der jugendliche Radfahrer und dessen Begleiter werden gebeten, sich mit dem Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4, Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-472800 in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung Nr. 0839 vom 8. April 2019: Zehnjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde gestern Nachmittag ein Zehnjähriger bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof. Gemeinsam mit seiner 31 Jahre alten Mutter war der Junge gegen 15.30 Uhr auf seinem Fahrrad auf dem Tempelhofer Feld unterwegs. Ihm kam ein Jugendlicher entgegen, der ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs und vermutlich in Begleitung seines Vaters war. Beide Radfahrer kollidierten. Der Zehnjährige stürzte auf den Kopf. Der mutmaßliche Vater habe sich noch kurz nach dem Befinden des Jungen erkundigt und sei dann gemeinsam mit dem Jugendlichen weiter gefahren. Der Zehnjährige, der kurz das Bewusstsein verlor, habe anschließend über Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik.